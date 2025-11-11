En el marco de un operativo móvil desarrollado en Santa Clara del Mar, el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, junto al delegado local Fabián Jacquet, recibió al ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, para llevar adelante una jornada de inclusión y movilidad. El encuentro incluyó la entrega de Pases Libres Multimodales a personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera, y la incorporación de bicicletas para centros de jubilados del distrito.

Ads

La iniciativa fue posible gracias al trabajo articulado entre la Municipalidad de Mar Chiquita y el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de garantizar el derecho al transporte accesible y gratuito en todo el territorio provincial.

“El trabajo articulado con el Gobierno provincial nos permite seguir generando políticas públicas de inclusión y equidad para los vecinos del Partido de Mar Chiquita”, expresó el intendente Wischnivetzky.

Ads

Puede interesarte

Durante la jornada, el municipio recibió bicicletas que serán destinadas a cinco centros de jubilados del distrito, como parte de una política que promueve una movilidad más segura, sustentable e inclusiva para las personas mayores.

También participaron del operativo las secretarias de Discapacidad, Selva Lescano; de Niñez, Adolescencia y Tercera Edad, Virginia Vásquez; y la directora de Discapacidad, Teresa Vera, quienes acompañaron la entrega y destacaron el impacto positivo de estas acciones en la comunidad.

Ads