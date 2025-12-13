La Fiesta de la Albufera ya tiene fecha confirmada para su nueva edición: se celebrará del 3 al 6 de enero en el corazón del Balneario Parque Mar Chiquita. Serán cuatro jornadas de actividades abiertas a la comunidad y a los turistas, con entrada libre y gratuita.

El encuentro ofrecerá una amplia propuesta que incluirá música en vivo, espectáculos de danza, gastronomía regional, feria de emprendedores y diversas actividades culturales y recreativas pensadas para toda la familia. El cierre tendrá un momento especialmente mágico con la tradicional visita de los Reyes Magos, que aportará ilusión y alegría a los más pequeños.

La celebración se distingue por realizarse en un entorno natural único: la Reserva de Biosfera Parque Atlántico Mar Chiquito, un área protegida reconocida por su biodiversidad y su paisaje incomparable.

Desde la organización se invita a vecinos y visitantes a ser parte de esta experiencia que combina cultura, entretenimiento y naturaleza, fortaleciendo los lazos comunitarios en un escenario de gran belleza.

