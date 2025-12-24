La Municipalidad de Mar Chiquita dejó inaugurada la temporada de piletas descubiertas en las localidades del mediterráneo del distrito, con actos encabezados por el intendente Walter Wischnivetzky y el secretario de Deportes Sebastián Rioja.

Las aperturas se realizaron en General Pirán, Coronel Vidal y Vivoratá, donde las piletas municipales ya se encuentran habilitadas al público en general. Según se informó, permanecerán operativas todos los días de 14 a 19 horas durante la temporada de verano.

Además de su uso recreativo, las piletas forman parte de una propuesta integral que se articula con las actividades de la Colonia de Vacaciones, el Club Juvenil y el Club de Adultos, con el objetivo de ofrecer espacios de recreación y contención para vecinos de todas las edades.

En Vivoratá, la jornada tuvo un valor especial para la comunidad, ya que se celebraron los 20 años de la inauguración de la pileta descubierta local. De las actividades participaron también delegados y funcionarios municipales de distintas áreas, acompañando el inicio de la temporada estival en el distrito.

