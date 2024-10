El entrenador de Once Unidos, Manuel Piergentili, dialogó con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) a falta de una fecha del final de la Segunda Fase de la Zona Campeonato de la Liga Marplatense de Futbol en donde su equipo se ubica como el líder.

“La verdad que estamos muy contentos como grupo, como club, fuimos bastante regular a lo largo del año, doblegamos la apuesta del año pasado. Está claro que aspiramos a terminar primeros, pasar directamente a cuartos y tratar de llegar al último partido del torneo. Estamos convencidos y estamos trabajando desde el 10 de enero para lograr ese objetivo”, comentó el director técnico.

Además, habló sobre la dificultad de tener una continuidad en la competencia y declaró: “Tuvimos ahí dos fechas que no estuvimos primero solos, lo cual nos molestaba, nos inquietaba porque entendemos que estábamos haciendo las cosas bien. Es largo el año. La realidad es que tuvimos, me parece a mí, un grupo en la cual todos estuvieron a disposición la gran cantidad de fechas. y eso me parece que nos dio la posibilidad de estar casi siempre arriba”.

Asimismo, contó sobre cómo es mantener un proyecto de en el futbol marplatense y dijo: “Es interesante, es importante y sobre todo te renueva las energías. Nosotros iniciamos el primer año con todos chicos del club y nos dimos cuenta que necesitábamos incorporar jerarquía para poder competir y estar a la altura. El año pasado incorporamos jerarquía, lo cual nos llevó tiempo de trabajo similar el grupo, ya que los chicos del club son muy jóvenes. No modificamos mucho el año pasado a este, incorporamos uno o dos jugadores más y desde lo humano fue muy beneficioso. Nosotros siempre decimos que la semana nuestra puede ser perfecta, pero el que hoy estemos en donde estamos es todo de los jugadores”.

Puede interesarte





De la misma forma, Piergentili relató como es ser entrenador en el futbol de la ciudad y explicó: “Un máster, porque al ser amateur el tema de lo laboral, de las familias, no es fácil. Pero nosotros la realidad es que desde el primer día al jugador que llega le decimos que para nosotros lo más importante es el entrenamiento. Entonces quiere decir que si no venís a entrenar, realmente se hace muy difícil que puedas estar el fin de semana”.

Finalmente, volvió a palpitar el cierre de la Segunda Fase del torneo en la previa a la última fecha sabiendo que le saca dos unidades al escolta river y cerró: “Tenemos con qué hacerlo, nos encuentra en un buen momento, pero viste cómo es, es fútbol, hay un playoff, te levantas mal y quedaste afuera. El objetivo nuestro como cuerpo técnico es que esos días no haya posibilidad de levantarnos mal. La realidad es que estamos muy ilusionados y confiados en que vamos a hacer las cosas bien”.