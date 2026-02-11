Manuel de Sarratea, el primer gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Aquel día, tras la disolución del Directorio, el Cabildo porteño declaró su autonomía y designó como primer gobernador a Manuel de Sarratea, una figura clave, y controvertida, de la política rioplatense.

La génesis de la provincia estuvo directamente ligada a la derrota porteña en la Batalla de Cepeda, el 1° de febrero de 1820. En apenas diez minutos, las fuerzas federales de Estanislao López y Francisco Ramírez vencieron al ejército del Director Supremo José Rondeau.

La caída del poder central fue inmediata: Rondeau regresó a Buenos Aires y presentó su renuncia, lo que implicó la desaparición del cargo de Director Supremo y dejó a las provincias libradas a su propia organización.

En ese contexto de vacío institucional, el Cabildo reasumió la soberanía local y resolvió tres medidas fundamentales: disolver formalmente el Directorio, declarar la existencia de la provincia de Buenos Aires como estado autónomo y convocar a una Junta de Representantes. Como autoridad provisoria fue elegido Sarratea, un hombre con vasta experiencia diplomática y notable “cintura política”, forjada en casi cuatro décadas de cercanía al poder.

Nacido en 1774, educado en Madrid y partícipe de la Revolución de Mayo, Sarratea había integrado el Primer Triunvirato junto a Feliciano Chiclana y Juan José Paso. Fue además enviado diplomático en Brasil, Londres y Madrid, y mantuvo vínculos tanto con Bernardino Rivadavia como con Juan Manuel de Rosas, lo que explica su permanencia en la escena pública a través de gobiernos de signo diverso.

Su gestión como gobernador fue breve pero decisiva. El 23 de febrero de 1820 firmó el Tratado del Pilar con López y Ramírez, acuerdo considerado uno de los antecedentes del federalismo argentino. Buenos Aires reconocía por primera vez la igualdad de las provincias dentro de un esquema federal.

El pacto evitó la entrada de las tropas federales en la ciudad, pero le valió críticas internas y su desplazamiento tras apenas 23 días. Volvió al cargo por un breve lapso hasta el 2 de mayo, cuando renunció definitivamente.

En aquel 1820, Buenos Aires era una ciudad de apenas 55 mil habitantes, extendida en unas 20 cuadras alrededor de la actual Plaza de Mayo, con calles de tierra, escaso alumbrado y una frontera provincial que en los hechos llegaba apenas hasta el río Salado. Ese fue el territorio que comenzó a organizarse institucionalmente hace 206 años.

Sarratea murió en 1849, en Limoges, Francia. Pese a haber sido el primer gobernador bonaerense y protagonista de momentos clave, su figura permanece lejos del bronce: no hay calles con su nombre en la ciudad de Buenos Aires ni localidades bonaerenses que lo recuerden. Sin embargo, su firma en el acta fundacional de la provincia marcó un punto de inflexión en la historia política argentina.

Fuente: Dib