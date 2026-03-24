La reactivación de la agenda política se produce tras semanas de polémicas y ruido interno, que pusieron en duda su estabilidad dentro del gabinete que encabeza el presidente Javier Milei.

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Según trascendió, Adorni mantendrá encuentros individuales con funcionarios de áreas estratégicas, entre ellos Juan Bautista Mahiques, Sandra Pettovello, Alejandra Monteoliva y Federico Sturzenegger.

El esquema de reuniones apunta a fortalecer la coordinación interministerial y ordenar prioridades en un momento en el que el Gobierno busca relanzar su agenda de gestión.

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La decisión de retomar el contacto con los ministros también responde a la necesidad de Adorni de reposicionarse como articulador central del Ejecutivo, un rol clave para la Jefatura de Gabinete en la administración nacional.

El funcionario ya había impulsado este tipo de reuniones desde su llegada al cargo, con el objetivo de hacer un seguimiento detallado de cada área y coordinar políticas públicas.

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Sin embargo, esa dinámica se vio interrumpida por una serie de polémicas que lo involucran y generaron versiones sobre una posible salida del Gobierno, lo que obligó a la Casa Rosada a salir a respaldarlo públicamente.

El relanzamiento de su agenda ocurre en medio de un escenario complejo, atravesado por cuestionamientos y tensiones tanto desde la oposición como dentro del propio oficialismo.