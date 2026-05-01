Durante su exposición ante el Congreso, Manuel Adorni negó cualquier posibilidad de renuncia y defendió su rol dentro del Gobierno. “No voy a presentar la renuncia”, sostuvo, al tiempo que remarcó que se encuentra “dando la cara” frente a las acusaciones. Además, insistió en su inocencia y afirmó que demostrará en la Justicia que no cometió delitos.

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Las declaraciones del funcionario se producen en medio de una fuerte ofensiva opositora que cuestiona su continuidad, impulsada por investigaciones judiciales y revelaciones periodísticas sobre su patrimonio y nivel de vida. Estas sospechas generaron un clima de creciente presión política, con pedidos de renuncia e incluso amenazas de avanzar con mecanismos institucionales para desplazarlo.

En una entrevista radial Adorni endureció su postura y denunció que enfrenta intentos de condicionamiento político. En esa línea, lanzó una frase que sintetiza su posición. Aseguró que “jamás” va a ceder ante las presiones, reforzando su decisión de permanecer en el cargo pese al conflicto.

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Además, negó tener una offshore en el exterior con Marcelo Grandio, luego de la denuncia presentada por Marcela Pagano.

El episodio se inscribe en un escenario más amplio de tensión para el Gobierno de Javier Milei, quien respaldó públicamente al jefe de Gabinete. Durante la sesión en el Congreso, el presidente expresó su apoyo de forma explícita, en un gesto interpretado como una señal de fortaleza interna frente a la crisis política.

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