Manu González, nacido y criado en Mar del Plata, es un relacionista público que halló su camino uniendo proyectos, personas y comunidades con originalidad y tenacidad.

Ads

Ha colaborado con artistas, figuras destacadas y emprendedores para potenciar su identidad y ganar visibilidad mediante estrategias auténticas y efectivas.

Innovador y gestor de iniciativas culturales en Argentina, residió en Capital Federal e Ibiza, haciendo temporadas en Barcelona y Punta del Este.

Ads

Con los años, forjó herramientas reales de autopromoción y relaciones públicas desde la práctica cotidiana. Su filosofía es clara: aprender a contar lo que hacés, puede cambiar el rumbo de tu proyecto.

Hoy, en equipo con su mamá y su hermano mellizo, lanzó Nacido Criado, un espacio gastronómico y cultural a orillas del mar, afiansandose como epicentro de encuentros entre locales y turistas,

Ads

Su visión —arraigada en la tradición local, el pulso del mar y los gustos que tejen recuerdos familiares— revitalizó un área icónica de la esencia marplatense. Por esto y por su buena energia de siempre, hoy divide por letras su +Chance!!

= Tu lado más positivo / Es la forma que tengo de ver la vida, de una manera positiva, enfocado en ir para adelante sin derribar personas en el camino, uniendome a todo aquello que vibre en la misma frecuencia que vibro. Haciendo sinergia para progresar y así avanzar.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estás haciendo? / De muy chico, me recuerdo con 11 años siendo parte de un ambiente (el ambiente artístico) de una manera externa, sin saber que esa acción iba a repercutir en mi futuro. Me convertí en un relaciones públicas y prensa referente del medio gracias a que Juan Carlos Calabro me adoptó como su “che pibe”, eso hizo que me conocieran por mi nombre y apellido desde muy chico y me relacionarán con alguien que resolvía todo en Mar del Plata.

Ads

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Hacia dónde me haga feliz, como siempre. El mundo actual es impredecible y yo solo quiero ser feliz.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Lo pensé y lo hice. Llegué en 2011 a CABA a vivir con $3000 para seguir creciendo y lo logré, en poco tiempo me convertí en un referente de rrpp y prensa, logre objetivos que me había planteado, y un día me levanté y me fui a Ibiza 2 años a limpiar barcos, en búsqueda de cero exposición mediática (había logrado ser productor y movilero de un programa de chimentos pero mi experiencia no había sido grata).

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / A la ecpatía.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Cotidianamente, apreciando todo aquello que está frente a mis ojos, lo más simple: la naturaleza, una persona sonriendo, el mar, un edificio antiguo etc. Haciendo meditación, yoga y a veces ejercicios de respiración. Escuchando frecuencias y elevando la energía de mi campo electromagnético. Conectando con aquellas personas que me hacen sentir vivo con solo estar presentes.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / Creo haber vivido muchas antes de esta, pero si me toca volver, será haciendo lo mismo que hice en esta porque valió la pena cada paso dado hasta ahora y cada experiencia vivida me hizo muy feliz además de enseñarme.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

La 100 MDP.