El intento le salió mal y duró apenas unos minutos. Un hombre de 29 años fue aprehendido este jueves en la zona de Las Toscas luego de intentar llevarse una visera de un comercio del paseo costero y deshacerse de ella cuando fue descubierto.

Ads

Todo pasó el 16 de enero, mientras personal policial del GTO de la Subcomisaría Casino y efectivos del Operativo Sol a Sol patrullaban el Paseo Jesús de Galíndez. En medio de la recorrida, un comerciante de 68 años se acercó y contó lo que acababa de pasar: un sujeto le había agarrado una visera marrón con el logo de Mercedes-Benz y la había tirado a pocos metros.

Con los datos y la descripción, los policías salieron a buscarlo por la zona. No tuvieron que ir muy lejos. A la altura del Torreón del Monje dieron con el sospechoso y lo aprehendieron en el lugar.

Ads

La causa quedó en manos de la UFI de Flagrancia, a cargo de la Dra. Sánchez, que dispuso la notificación por tentativa de hurto, las actuaciones de rigor, la certificación de domicilio y el examen médico legal. Tras cumplir con los trámites, el hombre recuperó la libertad.

Ads