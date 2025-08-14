Este sábado 16 la ONG Fundami anticipará el Día del Niño con una acción denominada Manos que dejan huellas, que tiene como objetivo llevar alegría a los niños internados en el pabellón pediátrico del Hospital Materno Infantil. Carlos Zunino, integrante de la entidad, señaló que esto no está relacionado con las obras edilicias habituales que llevan adelante, sino en “construir sonrisas” y crear “un momento agradable” para los chicos.

La jornada consistirá en una colaboración con empresas locales para que los pequeños pacientes puedan disfrutar de un momento especial, más allá de las difíciles circunstancias que atraviesan. “Se trata de juntar, aliarnos para que los chicos puedan tener más allá de las circunstancias que están atravesando un Día del Niño o una celebración. Algo que les permita por un momento salirse de los tratamientos y demás”, explicó.

Al ser consultado sobre las expectativas de la actividad, Zunino expresó que el objetivo principal es sorprender y generar un impacto positivo en los niños y sus familias. Y resaltó la generosidad de las empresas y personas que se sumaron rápidamente a la iniciativa, a las que describió como gente “tan generosa, tan solidaria que nos dijo ‘sí’ inmediatamente”.

En declaraciones a Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, el representante de Fundami indicó que esto se hace además “con el finde de que la gente se sienta distinto, con el objetivo de eh empatizar”. Por eso, la idea es crear “un espacio distinto, un momento diferente” para chicos que, en muchos casos, llevan largo tiempo internados, alejados de sus compañeros de colegio y enfrentando situaciones difíciles.

La jornada incluirá libros para que los niños puedan entretenerse, pintar, imaginar y crear, además de la participación de La banda de la rima, que animará el festejo. “Va a haber gente disfrazada, vamos a cantar, vamos a hacer reír, dejar algo para que los chicos se entretengan, para que puedan jugar, para que puedan por un momento no pensar en lo que les está pasando”, explicó Zunino.

Y destacó: “Siempre manteniendo los protocolos que corresponden, pero que sea un momento realmente divertido, que los chicos se sientan mejor. Está comprobado que el pensamiento positivo tiene efectos concretos en los procesos de mejora de los tratamientos”.

“Este tipo de acciones siempre es ganar-ganar. La satisfacción que le puedo causar a alguien, pero también es la satisfacción de decir, ‘bueno, yo pude dejar una huella, pude con un mínimo gesto’. Hacer un acto que es transformador para la persona que lo recibe”, señaló el representante de Fundami.

Finalmente, Zunino enfatizó la importancia de que los niños internados puedan sentirse incluidos en la celebración del Día del Niño, al igual que otros chicos que lo festejan con sus familias y amigos. “Que ellos tengan un Día del Niño como como como debe ser”, concluyó.