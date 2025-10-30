Los gremios APPAMIA, SUTEPA, ATE-PAMI y UTI, que conforman el frente sindical del PAMI, resolvieron profundizar su plan de lucha tras rechazar la última propuesta salarial por considerarla “irrisoria y lejos de cubrir las necesidades básicas” del personal.

En ese marco, convocaron a una concentración este jueves a las 12 del mediodía en las puertas del PAMI de Mar del Plata, en simultáneo con otras protestas que se realizarán en todo el país. La medida se enmarca dentro de una serie de acciones escalonadas que incluyeron asambleas y ceses de actividades durante toda la semana.

Lo que las autoridades del organismo les ofrecieron a los trabajadores en la última reunión paritaria, realizada el 21 de octubre, fue de apenas un 1,2% para octubre, 0,8% en noviembre y 0,8% en diciembre.

En diálogo con El Marplatense, Jorge Acedo, delegado e integrante de la comisión directiva sindical del PAMI, explicó los motivos del reclamo y el malestar que atraviesan los trabajadores: “Veníamos haciendo medidas más cortas, que habían tenido algo de efecto, pero la verdad es que ahora nos ofrecen menos del 3% después de un año sin aumentos, cuando todo subió más del 200%. Lo tomamos como una cargada.”

El dirigente también cuestionó la falta de transparencia en la negociación y la ausencia de un acta formal de paritarias: “La irregularidad es muy grande. Lo hicieron por Zoom, sin un acta donde los gremios podamos expresar nuestros pedidos".

Acedo adelanto que el reclamo solo es el inicio del repudio al destrato por parte de las instituciones: “La próxima semana se reunirá nuevamente la Intersindical para definir cómo seguir si no hay respuestas del Instituto.”

Desde el frente gremial anunciaron que continuarán las asambleas y no descartan nuevas medidas si no hay respuestas concretas por parte de las autoridades nacionales. “La única lucha que se pierde es la que se abandona”, concluye el comunicado difundido por los representantes sindicales.