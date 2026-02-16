Este lunes de Carnaval, un grupo de policías retirados, jubilados y familiares concentraron frente a la Comisaría Primera, ubicada en Independencia y San Martín, para realizar una protesta que incluyó un corte parcial de tránsito. La manifestación afecta principalmente el carril con sentido hacia Juan B. Justo, generando demoras en la circulación de autos de la zona.

Ads

Los manifestantes reclaman una recomposición salarial, mejoras en la cobertura de la obra social IOMA. También exigen una mayor cobertura de medicamentos, incremento del valor de las horas adicionales de servicio y la normalización del funcionamiento de las clínicas que prestan atención a los afiliados.

La concentración se desarrolla de manera pacífica y los manifestantes esperan ser recibidos por algún representante para entregar un petitorio.

Ads

Se recomienda a los automovilistas circular con precaución y optar por vías alternativas para evitar demoras.

Ads