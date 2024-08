La Municipalidad amaneció con fuerte presencia policial ante la manifestación de organizaciones sociales quienes reclaman por alimentos para comedores y merenderos de la ciudad. A esto, se sumaron jubilados y pensionados, quienes afirmaron que “el 70% de ellos cobra un salario básico de $230000”, el cual “nunca fue tan bajo”.

Sobre esto, María Alicia Guerra, representante de la Multisectorial de Jubilados y Pensionados dialogó con El Marplatense y expresó: "Hoy hay muchas organizaciones sociales acá presente reclamando por derechos propios pero los jubilados tenemos memoria de lo que pasó en 1976 o en el 2001, sobre hechos tristes que en este momento se están reproduciendo. El sueldo de un jubilado no alcanza los 100 dólares y nunca fue tan bajo. Se necesita un aumento urgente".

"El incremento del 4,5% que brindaron es irrisorio. No alcanza porque nosotros estamos luchando por un boleto gratuito en un sueldo de $230000, con el cual además hay que comer, pagar impuestos, el cual también está totalmente absorbido por la segmentación de las tarifas, que aumentan desproporcionadamente a los haberes. El 70% de los jubilados en el país cobran un salario mínimo", sumó.

Con respecto al conflicto con PAMI que perdura con el paso del tiempo, la referente mencionó: "En general, la que da la ANSES, la común está viniendo normalmente pero si hay problemas con las que son muy caras como por ejemplo para los tratamientos oncológicos, los de por vida y con las autorizaciones. También existe ese problema en los casos de discapacidad, que no se nos escapan".

"El organismo que funcionaba en el UNSUE y que era el que proveía las medicaciones caras a las personas que no tenían ni mutual, dejó de existir. Hay una cantidad de cosas que están generando, entre ellas, la disminución de las prestaciones. Muchos de los talleres de PAMI se suspendieron. Están ahorrando plata en los jubilados pero nosotros no somos la casta. Aportamos siempre en tiempo y forma pero los déficits fiscales se financian con ellos y no con las grandes fortunas", dijo.

"Nos hacemos presente hoy para manifestarnos los que podemos porque muchos querrían venir pero no pueden porque ir y venir desde sus barrios cuesta $1000 porque pagamos la mitad pero en nuestros suelditos no alcanza, primero tenemos que comer. Las necesidades básicas no están cubiertas", sentenció.