Nuevamente el centro marplatense fue testigo de una manifestación con corte parcial de sus calles. En este caso, organizaciones sociales como el MTR y Votamos Luchar se ubicaron en Avenida Peralta Ramos entre Las Heras y Lamadrid para reclamar por las condiciones en las que se encuentran los trabajadores.

Asimismo, indicaron la fuerte necesidad de “trabajo genuino” ante la grave crisis económica que atraviesa el país y su contundente apoyo a los jubilados, a las universidades públicas y a la salud.

En diálogo con El Marplatense, referentes de ambas organizaciones detallaron: "Principalmente pedimos trabajo genuino. El pasado 20 de diciembre, la Municipalidad nos prometió laburo pero nunca existió. Siempre hubo promesas que no se cumplieron. Otra de las cosas que pedimos es una navidad sin hambre ya que todos sabemos que no hay laburo o que el que hay es precarizado. La gente está explotada y reclamamos por ello".

"También apoyamos a los jubilados porque sabemos que fueron golpeados por manifestarse. Queremos que las universidades sigan siendo públicas porque es donde el pueblo trabajador estudia y donde genera sus conocimientos", siguieron.

Por otra parte, indicaron: "Los laburantes de Argentina estamos sufriendo una recesión económica impresionante que golpea a los más humildes y por eso intentamos abrir un canal de diálogo para obtener respuestas favorables. Entendemos todos los problemas que hay en el país pero sabemos que hay recursos, el tema es para donde van"

"Esta manifestación va a durar lo que a los funcionarios se les antoje atendernos porque nadie se comunicó con nosotros. A la gente pobre no la atiende nadie, por eso el pueblo tiene que salir a la calle para pedir por trabajo genuino, para terminar con el hambre. Tenemos todo como pueblo pero no nos dan nada. La educación, la salud son áreas que están muy mal. La gente va al Regional y no hay insumos para atenderse y los empleados trabajan con lo poco que tienen", concluyeron.