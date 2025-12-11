Este jueves llegará con un marcado cambio en las condiciones del tiempo en Mar del Plata. La jornada tendrá una mínima de 17°C y una máxima de 26°C, con un ambiente templado que irá volviéndose inestable hacia la tarde.

Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones (0-10%). Sin embargo, el panorama cambiará notablemente a partir de la tarde, cuando se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de lluvia que se eleva al 70-100%. Estas condiciones se mantendrán también durante la noche, con la misma intensidad y chances de precipitaciones.

El viento soplará desde el oeste durante gran parte del día, comenzando con intensidades de 13 a 22 km/h, y reforzándose por la tarde hasta 23 a 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Hacia la noche rotará al noreste, disminuyendo a 7-12 km/h.

