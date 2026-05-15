Maluma confirmó que será padre de un varón junto a su pareja, Susana Gómez. El cantante colombiano reveló la noticia durante una entrevista con Billboard, donde habló sobre el gran momento personal que está atravesando junto a su familia.

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“¡Es un niño!”, expresó el artista durante la charla, donde además contó que todavía no decidieron el nombre del bebé. Según explicó, tanto él como Susana eligieron vivir el embarazo de manera más reservada y lejos de la exposición pública.



Maluma ya es padre de París, nacida en marzo de 2024, y aseguró que la paternidad cambió por completo su vida y sus prioridades. En los últimos días, el cantante había confirmado el embarazo en redes sociales junto a una foto familiar que rápidamente se volvió viral.

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