Tras una denuncia radicada el pasado sábado, sobre la presencia de dos perros en evidente estado de abandono en una vivienda deshabitada del barrio San José, personal de la Comisaría Segunda realizó hoy un allanamiento que culminó con el rescate de los animales.

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El procedimiento se registró en la avenida Paso al 2600, donde efectivos del GTO constataron que dos perros de raza Ovejero Alemán se encontraban en condiciones compatibles con maltrato, por lo que se procedió a su resguardo.

En ese sentido, se informó que los perros fueron trasladados por personal de Zoonosis a un hogar de tránsito, donde recibirán atención y cuidados correspondientes.

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