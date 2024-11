El 2025 trae consigo un enorme desafío para la Federación Marplatense de Atletismo que es la organización del Campeonato Sudamericano que se desarrollará del 25 al 27 de abril. Actualmente se encuentra en la ciudad el presidente de la Confederación Sudamericana para hacer una evaluación de como se está preparando el certamen como para empezar a palpitar un hito histórico.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), el entrenador y dirigente Leonardo Malgor contó los pormenores de este exigente desafío: “anoche llegó a la ciudad Gesta de Melo presidente de la Confederación Sudamericana. Quería venir a visitar la pista, a ver cómo vamos con los preparativos y cómo nos organizamos como equipo para afrontar algo que Mar del Plata no tiene desde 1997 que fue la última vez que la ciudad albergó el evento máximo del atletismo sudamericano”.

Saben que hay un condimento excepcional para el desarrollo de este tipo de eventos que es donde los argentinos y, particularmente los marplatenses, tienen un plus: “Lo que nos mueve a todos los que estamos acá en el atletismo es la pasión, que fuimos atletas alguna vez, nos gustó vestir la camiseta nacional y llegar a eso ha sido el sueño de todo chico, toda chica que ha pasado por este deporte, muchos marplatenses han vestido la casaca nacional a lo largo de la historia del atletismo de Mar del Plata. Ir a los torneos internacionales era algo motivante para estar entrenando, cuidándonos en las comidas, enfocados en el deporte viendo qué más hacer de complemento para ser mejores atletas cada día y alcanzar los objetivos”.

Hoy les toca a ellos seguir el legado de otros que hicieron grandes gestiones para que la ciudad pudiera recibir eventos de primer nivel y también es una manera de honrarlos: “Durante muchos años Mar del Plata hizo cosas muy importantes de la mano de dirigentes que marcaron un antes y un después en el atletismo de Mar del Plata. Estoy hablando de Jorge de la Canale, de Rubén Aguilera, de tantos otros que colaboraron y ayudaron a que Mar del Plata lograse los Juegos Panamericanos de 1995 y ahí el deporte en la ciudad hizo un quiebre. Tuvimos escenarios de primerísimo nivel mundial como el que tuvimos y que estamos tratándolo con mucho cariño y poniéndole muchas horas de trabajo con la gente del Ente Municipal de Deportes y Recreación y la gente de la Federación Marplatense, intentamos que este tremendo escenario siga siendo lindo para las generaciones que vienen, que siga estando en competencia”.

Puede interesarte

Si bien uno puede pensar que hasta abril todavía queda mucho tiempo de trabajo y los plazos están bien, Malgor destacó que no falta nada y la presencia de la máxima autoridad continental en materia de atletismo, no hace más que recordárselos: “La verdad es que para un torneo semejante no nos queda mucho tiempo”.

Claro, la organización de un evento de estas características no es nada sencillo y para ello es que hoy están muy activos y definiendo muchas cuestiones: “Hay que coordinar el alojamiento de 400 personas de 13 países, o sea, no sólo la Selección Argentina, sino todas las otras selecciones, la más numerosa siempre es Brasil, que no anda con chiquitas, no tiene problemas económicos y manda delegaciones completas a todos los campeonatos sudamericanos. Coordinar el alojamiento, la comida para esas 400 personas, el transporte, o sea, los países te los ponen en el aeropuerto o en la estación de micro de Mar del Plata. A partir de ahí tenemos que coordinar toda una logística de transporte para las delegaciones grandes y para las delegaciones chicas. Después todo lo que es técnicamente la competencia, tenemos jueces y un director de torneos como Diego Dadín, que te hacen fácil la cosa. No por nada Mar del Plata es de las pocas ciudades que tiene todo, y no es un eslogan, tiene todo”.