Vecinos del barrio Florentino Ameghino manifestaron su preocupación por la acumulación de residuos, que genera tanto contaminación ambiental y visual, así como condiciones propicias para la proliferación de roedores y otros vectores transmisores de enfermedades.

Ads

En ese sentido, le detallaron a El Marplatense que la zona afectada se encuentra en un área urbana residencial, con un constante tránsito de vecinos que “nos vemos expuestos a malos olores, suciedad y riesgos sanitarios derivados de la descomposición de la basura y la presencia de roedores”.

Y alertaron que “los microbasurales son focos de contaminación ambiental y paisajística, afectando no solo a la salud pública, sino también a la calidad de vida de quienes habitan y circulan por la zona”.

Ads

A su vez, añadieron que “la presencia de desechos domiciliarios, restos de poda, escombros y otros elementos en desuso facilita la propagación de roedores, moscas y mosquitos, lo que implica una amenaza directa para la comunidad y para el ambiente”.

Puede interesarte

A continuación, indicaron que “la formación de microbasurales espontáneos se encuentra asociada tanto a la falta de conciencia ciudadana como a deficiencias en la recolección de residuos, resultando indispensable llevar adelante campañas de educación ambiental junto con un accionar municipal inmediato”.

Ads

En ese contexto, los concejales de Unión por la Patria le pidieron al Ejecutivo local que proceda "a la limpieza inmediata del microbasural a cielo abierto ubicado en la intersección de las calles Belgrano y Augusto Sandino, del barrio Florentino Ameghino".

Desde la oposición consideraron que “es deber del Estado municipal garantizar la limpieza y el saneamiento de los espacios públicos, evitando la consolidación de focos de contaminación que atentan contra la salud, el ambiente y el paisaje urbano”.