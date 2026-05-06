A lo largo de la historia, revalidar el título ha sido una misión casi imposible, y los números lo confirman: el rendimiento de los campeones en el Mundial siguiente suele ser irregular y, en muchos casos, decepcionante.

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La llamada “maldición del campeón” se repite con frecuencia. Selecciones que tocaron la gloria, en el torneo siguiente no logran siquiera superar la fase de grupos o quedan lejos de la pelea por el título. La exigencia, el desgaste, los cambios generacionales y la presión de defender la corona suelen jugar un papel clave en estas caídas.



Si bien existen excepciones contadas, la tendencia marca que el éxito no garantiza continuidad.

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FRANCIA 1998



Francia tocó el cielo por primera vez en el Mundial de 1998, organizado en su propio país. En la final disputada en el Stade de France, superó con autoridad a Brasil por 3-0, con un doblete de Zinedine Zidane y un tanto de Emmanuel Petit, logrando así su primera Copa del Mundo.

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Sin embargo, la defensa del título en Corea-Japón 2002 fue para el olvido: el equipo quedó eliminado en fase de grupos y ni siquiera pudo convertir un gol, firmando una de las peores actuaciones de un campeón vigente.



Cuatro años más tarde, en Alemania 2006, Francia volvió a ser protagonista. Con Zidane como emblema, alcanzó nuevamente la final, aunque cayó ante Italia en los penales, en un partido que quedó marcado por el recordado episodio del cabezazo del propio Zidane.



ITALIA 2006

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La Selección de Italia pasó de la gloria absoluta a una de las crisis más profundas de su historia reciente tras consagrarse campeona del mundo en Alemania 2006.

Desde entonces, la “Azzurra” no logró volver a ser protagonista en Copas del Mundo: quedó eliminada en fase de grupos en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y directamente no consiguió la clasificación a Rusia 2018, Qatar 2022 ni al Mundial 2026. Una racha que marca casi dos décadas sin superar una instancia mundialista.

A pesar de este declive, Italia mantiene su peso histórico intacto: es una de las selecciones más exitosas de todos los tiempos, con cuatro títulos mundiales (1934, 1938, 1982 y 2006) que sostienen su lugar entre las grandes potencias del fútbol.



ESPAÑA 2010



La Selección de España alcanzó la cima del fútbol mundial por primera vez el 11 de julio de 2010 en Sudáfrica, al vencer 1-0 a Países Bajos con un gol inolvidable de Andrés Iniesta en la prórroga. Aquel título consolidó la histórica “era dorada” del fútbol español, marcada por el estilo tiki-taka y coronada también con las Eurocopas 2008 y 2012.

Sin embargo, en el Mundial de Brasil 2014, la historia fue muy distinta: el seleccionado español quedó eliminado en fase de grupos tras caer ante Países Bajos y Chile, en uno de los golpes más sorpresivos para un campeón defensor.

Alemania 2014



Alemania conquistó su cuarto título mundial tras vencer a Argentina 1-0 en tiempo extra con un gol de Mario Götze. Previamente, protagonizaron el histórico 7-1 contra Brasil en semifinales.

Vivió un periodo marcado por la gloria inmediata, seguido de un declive competitivo significativo en los años posteriores. A pesar del éxito de 2014, la selección no logró mantener el dominio. Iniciaron un largo declive que se tradujo en decepciones en torneos internacionales, comenzando con una eliminación en la fase de grupos en el Mundial de Rusia 2018.



FRANCIA 2018



La Selección de Francia reafirmó su lugar en la élite tras consagrarse campeona del mundo en Rusia 2018. A partir de ese título, inició una etapa de consolidación, con recambio generacional y la continuidad de una base competitiva que la mantuvo entre las grandes potencias.



Ese proceso tuvo su punto más alto en el Mundial de Qatar 2022, donde llegó como una de las principales candidatas y volvió a disputar la final. En un partido inolvidable, igualó 3-3 ante Argentina, pero terminó cayendo en la definición por penales, confirmando, aun en la derrota, su vigencia en la cima del fútbol mundial.