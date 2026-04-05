En los 90’s un grupo de seres amarillos animados revolucionó la televisión, con un humor caótico y absurdo que desmoronó las células de la principal estructura social: la familia. Con el éxito de varias temporadas sobre la espalda (las mejores, sin dudas) en el nuevo siglo otra familia tomó la posta dejada por Los Simpson: hablamos de los… Bueno, en verdad nunca quedó muy claro el apellido de la familia que protagonizó Malcolm in the middle, serie creada por Linwood Boomer, ganadora de siete Emmys y que se extendió en igual cantidad de temporadas. Pero no teman, el próximo viernes 10 vuelve en forma de miniserie por Disney+.

Ads

Malcolm in the Middle es una de las comedias familiares más influyentes de la televisión, tanto por su humor grotesco, sus personajes entrañables, imperfectos y al límite de lo correcto, como por elementos narrativos particulares, como esa constante rotura de la cuarta pared a la que el protagonista recurría para integrar a los espectadores en el desastre que, sentía, se estaba convirtiendo su vida. En el camino, claro, varios integrantes del elenco se convirtieron en celebridades.

Si hablamos de personalidades juveniles de comienzo del Siglo XX no podemos no mencionar a Frankie Muniz. El personaje de Malcolm fue originalmente concebido como un niño menor, lo que llevó al actor -quien tenía más edad- a dudar de sus chances. Sin embargo, los productores ajustaron el perfil del personaje y su elección terminó siendo determinante para el éxito del show.

Ads

Puede interesarte

Cómo olvidar que el temible Walter White de Breaking bad se hizo mundialmente conocido como Hal, el padre atolondrado, irresponsable y descomprometido de la realidad de esta comedia. Bryan Cranston convirtió al querible personaje en una criatura inolvidable no solo por su gracia singular, sino además por su compromiso extremo hasta en lo físico. El actor realizó varias de sus acrobacias y protagonizó una de las escenas más recordadas al cubrirse con miles de abejas reales, algo que comenzó como una broma con los guionistas y terminó, afortunadamente, solo con una picadura.

Y si hablamos de Walter White, hay que mencionar que estuvo a punto de anticipar Breaking bad ya que el mismísimo Aaron Paul, el Jesse Pinkman de aquella serie, audicionó para el de Francis. Eso no sucedió, pero años antes de compartiría pantalla con Cranston en aquel recordado fenómeno televisivo.

Ads

Como decíamos anteriormente, la serie también jugó con su propia identidad narrativa. Aunque en el episodio piloto se menciona el apellido Wilkerson, los creadores optaron por eliminarlo deliberadamente para reforzar la universalidad de la historia, transformándolo en un guiño recurrente para los fans. Lo que se convirtió incluso en un chiste autoconsciente que derivó en algunos episodios donde la familia se apellidaba “Nolastname”.

Puede interesarte

En un guiño a Matilda -otro ícono de la sátira familiar-, Malcolm era un niño genio en medio de una familia vulgar. Sin embargo, aquí el personaje termina en una escuela de superdotados con un grupo apodado los “Krelboyne”, nombre tomado de un personaje nerd de la película de culto La tiendita de los horrores (1960).

Quienes al leer este texto sientan nostalgia por Malcolm in the middle, tengan en cuenta que el próximo viernes el universo de la serie volverá a la plataforma Disney+ con la miniserie de cuatro capítulos Malcolm in the Middle: la vida sigue siendo injusta, que cuenta con parte del elenco original (Bryan Cranston, Frankie Muniz, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson, Justin Berfield y Emy Coligado) y la presencia de su creador Linwood Boomer actuando como guionista y productor ejecutivo. Solo Caleb Ellsworth-Clark, el recordado Dewey, se bajó del proyecto debido a su retiro de la actuación, aunque actor avaló la continuidad del personaje.

Ads

En este regreso la historia se centra en el reencuentro de la familia tras años de distanciamiento, cuando Hal y Lois convocan a sus hijos para celebrar su aniversario de bodas. Esto obliga a Malcolm, que construyó una vida adulta lejos de su familia, a revelar a su propio núcleo estos personajes caóticos que son sus padres y hermanos. Como le decía Kate Hudson a Hugh Jackman en Song sung blue, “la nostalgia paga”. Y Malcolm in the middle vuelve para confirmar no solo eso, sino además que en estos tiempos de cristal y positivismo que la vida también puede ser injusta.