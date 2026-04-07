La medida fue oficializada a través del Decreto 227/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se dispuso la aceptación de la renuncia de un funcionario que se desempeñaba en la Subsecretaría de Asuntos Registrales, dependiente de la Secretaría de Justicia. Si bien no se detallaron los motivos de la salida, el Gobierno agradeció formalmente los servicios prestados durante su gestión.

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Para cubrir esa vacante, Mahiques designó al abogado Gonzalo Miguel Estevez como nuevo titular del área, con efecto a partir del 23 de marzo. La Subsecretaría de Asuntos Registrales cumple un rol central, ya que tiene a su cargo la supervisión y regulación de los registros públicos que funcionan bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

El nombramiento se inscribe en una serie de cambios estructurales que el ministro viene implementando desde su asunción, con el objetivo de reconfigurar organismos clave vinculados al sistema judicial y fortalecer áreas sensibles como el control registral y la administración de información pública.

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Desde su llegada al gabinete del presidente Javier Milei, Mahiques impulsa una renovación profunda en la estructura del Ministerio, que incluye tanto designaciones como el envío de pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial, en línea con la estrategia oficial de reformar y agilizar el funcionamiento de la Justicia.

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