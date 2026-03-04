Mañana a las 12:00, Juan Bautista Mahiques prestará juramento oficial como nuevo ministro de Justicia de la Nación en la Casa Rosada (Balcarce 50), en un acto encabezado por el presidente Javier Milei que contará con la presencia de destacados magistrados y fiscales del Poder Judicial.

La jornada marcará también la asunción de Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y hombre de extrema confianza de Karina Milei, quien se desempeñará como viceministro en reemplazo de Sebastián Amerio. El recambio en la cartera se produce en un clima de hermetismo, tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, quien manifestó sobre su alejamiento que “el Presidente entendió mis razones y la reunión fue cordial”.

Respecto al origen del nombramiento, fuentes cercanas al entorno de Mahiques señalan que el nexo principal con la administración libertaria fue Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, quien habría facilitado el vínculo con la secretaria general de la Presidencia. Al respecto, colaboradores cercanos precisaron que “Martín lo presenta con Karina. Y Karina con Javier Milei”, aunque otras versiones dentro del espacio oficialista atribuyen la gestión de este acercamiento al propio Santiago Viola.

En el ámbito político, el sector referenciado en Karina Milei desestima las versiones de un enfrentamiento interno con el asesor Santiago Caputo por el control del área judicial. Desde el oficialismo sostienen que los análisis sobre las disputas de poder tras este cambio de gabinete “son a libre interpretación de cada uno”, subrayando que el foco actual de la gestión se mantiene en consolidar las victorias legislativas obtenidas recientemente en el Congreso.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

