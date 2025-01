En la víspera de la Navidad, Cristina Kircher no abandona las embestidas políticas y arremetió contra los jueces de la Corte Suprema. En un mensaje en X definió al máximo tribunal como “mafia y delirio” y dijo que no importa lo que se vote porque “quien finalmente decide no fue votado por nadie y además es vitalicio”.

El mensaje de la titular del PJ contra la Corte llega días después de que el máximo tribunal confirmara que tanto ella como su hijo Máximo Kirchner deben ir a juicio por corrupción en el caso Hotesur-Los Sauces. “Aunque parezca joda…”, comienza el mensaje que difundió la ex presidenta en sus redes sociales, donde también se encargó de arremeter contra Javier Milei y Mauricio Macri, al tiempo que dejó un mensaje navideño para los argentinos.

“Macri le exigió ayer a Milei 'ser transparente’ y 'cuidar la República’. Milei sigue repitiendo que su gobierno es el mejor de la historia”, comentó Cristina sobre el cruce de mensajes sucedido ayer entre el presidente del PRO y el jefe de Estado.

En ese marco, la ex vicepresidenta apuntó también contra Carlos Rosatti, juez de la Corte Suprema, sobre el que recordó que fue designado por Macri. “Amenazó anoche desde La Nación+, el canal de los Saguier, que 'Todo termina en la Corte'”, comentó sobre los dichos del magistrado durante una entrevista televisiva.

Y remató: “O sea… no importa lo que votás porque quien finalmente decide no fue votado por nadie y además es vitalicio. Mafia y delirio, peligroso binomio para los destinos de la Patria en estas vísperas de Navidad”.

Ayer, el presidente de la Corte le hizo una advertencia a Milei por la eventual designación a través de un decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. El magistrado brindó una entrevista a LN +, donde fue consultado acerca de las designaciones para integrar el máximo tribunal. "Lo tiene que resolver la Corte en última instancia si hay cuestionamientos", señaló.

El pasado 16 de diciembre, la Corte por unanimidad se pronunció sobre el caso Hotesur-Los Sauces y confirmó lo dicho por la instancia anterior: Cristina y Máximo Kirchner deben ir a juicio oral, acusados de operaciones de lavado de dinero a través de las empresas familiares, en las que intervino -entre otros- Lázaro Báez.

El máximo tribunal rechazó los planteos con los que la ex vice de Alberto Fernández pretendía evitar estar sentada, una vez más, en el banquillo de los acusados. Durante la instrucción del caso, la Justicia dijo que tanto la firma hotelera como la inmobiliaria sólo fueron “pantallas para el blanqueo de activos”.

El mensaje navideño de Cristina Kirchner

El comentario de la presidenta del PJ en X incluyó, además de las embestidas políticas, un mensaje navideño que, de todos modos, no abandonó la rosca.

"Esta noche cuando compartamos la llegada de Jesús con nuestros seres queridos ratifiquemos nuestros valores de solidaridad y amor al prójimo", pidió. Y también hizo un llamado a la "templanza e inteligencia" y pidió reafirmar "el valor de la unidad en comunidad en momentos de tanto desamor y de 'sálvese quien pueda'".

"Solidaridad y comunidad. Feliz Navidad para todas y todos", cerró.

Fuente: Clarín