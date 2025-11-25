La tensión entre Caracas y Washington volvió a crecer tras la entrada en vigor de la medida del Gobierno de Trump, sumada a maniobras militares, vuelos de reconocimiento y cancelaciones de vuelos comerciales en la región.

Ads

En medio del mayor nivel de tensión militar entre Venezuela y Estados Unidos de los últimos años, Nicolás Maduro volvió a apoyarse públicamente en Rusia y China, a quienes definió como socios centrales “para estos momentos que le ha tocado vivir a Venezuela”. Las declaraciones se dieron este lunes durante su programa en la televisión estatal, horas después de que entrara en vigencia la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera.

Maduro afirmó que la relación con China atraviesa un momento de “confianza profunda, amplia y estable”, y aseguró que la crisis actual permitió “profundizar y fortalecer” la cooperación bilateral. Además, reveló una carta enviada por Vladimir Putin, en la que el presidente ruso expresa su respaldo y manifiesta confianza en que Venezuela “superará con dignidad todas las pruebas”.

Ads

Puede interesarte

Según el mandatario, ambos gobiernos trabajan en una nueva comisión intergubernamental que incluirá acuerdos en materia petrolera, financiera, militar, cultural, educativa, científica y tecnológica. Caracas busca exhibir esta alianza como contrapeso frente al despliegue estadounidense en el Caribe.

La tensión escaló esta semana luego de que Estados Unidos concretara la designación del Cartel de los Soles y desplegara más de una docena de buques de guerra y 15.000 soldados en el marco de la llamada Operación Lanza del Sur. Washington sostiene que se trata de una operación antidrogas, mientras que el gobierno venezolano la interpreta como un intento de forzar un cambio de régimen.

Ads

La situación se agravó aún más cuando, según registros de vuelo analizados por CNN, al menos seis aeronaves militares estadounidenses, entre ellos un caza F/A-18E, un bombardero B-52 y un avión de reconocimiento, sobrevolaron la zona cercana a la costa venezolana en cuestión de horas.

Puede interesarte

A esto se sumó otro efecto colateral: al menos siete aerolíneas internacionales cancelaron vuelos desde Venezuela durante el fin de semana, luego de una advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) sobre una “situación potencialmente peligrosa” en el espacio aéreo del país.

Mientras tanto, Maduro insiste en negar cualquier vínculo con el narcotráfico y rechaza la existencia del presunto Cartel de los Soles, pese a que Estados Unidos sostiene que él mismo lo lidera y que varios expertos consideran que se trata más bien de una red irregular integrada por sectores militares.

Ads

Fuente: CNN