Durante la clausura del “Primer Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos”, Maduro hizo una pausa para presentar su nuevo teléfono celular, el cual, aseguró, fue un regalo de Xi Jinping, presidente de China. Ambos lideres se comunican a través de ese nuevo teléfono vía satelital.

“Quiero aprender a manejar este nuevo teléfono Huawei (marca insignia de China en aparatos móviles), que es el más avanzado del mundo… Este me lo regaló el presidente Xi Jinping, de China, aquí lo cargo. Yo me comunico por satélite con él”, comentó Maduro en el evento de clausura.

Además del “regalo” de Xi Jinping, se han presentado otros guiños a China en medio de las tensiones con EE.UU. En particular, una visita diplomática y un mensaje del país asiático. Maduro se reunió con Lan Hu, embajador de China en Venezuela, y celebró los avances entre ambos países, sobre todo en economía.

“Me alegra el avance de este año 2025 en nuestra cooperación mutua con la hermana China, especialmente en economía, ciencia, tecnología y proyectos de inteligencia artificial”, escribió Maduro en redes sociales.

“China y Venezuela se unen en la defensa de los derechos e intereses de los países en desarrollo frente a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, a fin de construir un mundo multipolar más justo y equitativo, basado en respeto mutuo”, declaró Hu.

Estas palabras del embajador chino llegaron mientras se llevaban a cabo las campañas presidenciales de Venezuela y Estados Unidos expresaba preocupación por las detenciones de activistas opositores antes de las elecciones.

Maduro fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024 por las autoridades electorales, que están bajo el férreo control del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La oposición cuestionó el proceso electoral, alegando que su candidato había ganado la votación, y recibió el apoyo de buena parte de la comunidad internacional. El Gobierno de Maduro asegura que los comicios fueron legítimos, aunque nunca se han publicado los resultados detallados.

Fuente: CNN