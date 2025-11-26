El gobierno venezolano amenazó con revocarle el permiso de vuelo a las diez aerolíneas que cancelaron sus servicios ante el alerta de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre presuntos riegos de volar sobre Venezuela en el marco de la elevada tensión militar en el Caribe sur.

Las empresas aéreas suspendieron sus vuelos desde el fin de semana. El gobierno de Nicolás Maduro les dio plazo hasta las 12 horas locales (las 13 en la Argentina) de este miércoles para que reanuden sus servicios.

En caso contrario, advirtió, serán revocados sus permisos de “vuelo permanente”.

“El Estado venezolano fijó posición con las aerolíneas y tomará las acciones correspondientes. Ya les quedan menos de 24 horas”, dijo una fuente del Ministerio de Transporte.

La amenaza coincidió con una movilización masiva en respaldo al chavismo realizada este martes en Caracas, en la que Maduro exhibió la espada del libertador Simón Bolívar -también conocida como la Espada del Perú-, ante miles de asistentes a una marcha contra el “imperialismo”.

“Juro frente a este cielo, juro frente a nuestro señor Jesucristo, que daré todo mi esfuerzo por la victoria de Venezuela contra las amenazas y agresiones del imperialismo”, declaró el gobernante al encabezar un juramento del que hicieron parte los asistentes. Maduro, ataviado con un camuflado y flanqueado por sus ministros, habló en el Patio de Honor de la Academia Militar de Venezuela, ubicada en el Fuerte Tiuna, uno de los principales complejos castrenses del país.

Nicolas Maduro muestra la espada de Simon Bolivar en un acto en Caracas (Foto: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La advertencia de EE.UU. provocó una ola de cancelaciones aéreas

La suspensión masiva de vuelos se produjo después de que la autoridad aérea estadounidense alertara sobre los sobrevuelos en territorio venezolano, en un contexto en el que EE.UU. mantiene un despliegue militar en el Caribe.

Desde el sábado hasta este martes, unas 33 operaciones internacionales fueron suspendidas en el país luego de que la Administración Federal de Aviación de EE.UU. instara a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe. Según afirmó, hay “una situación potencialmente peligrosa en la región”.

Viajeros esperan en la sala principal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el domingo 13 de noviembre de 2025, después que varias aerolíneas internacionales cancelaran vuelos tras una advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre una situación peligrosa en el espacio aéreo venezolano. (Foto AP/Ariana Cubillos)

La notificación se conoció en medio de un despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas considera una “amenaza” que busca propiciar un cambio de Gobierno.

EE.UU. hundió a numerosas lanchas rápidas que supuestamente transportaban drogas en el Caribe sur y el Pacífico. Los muertos superan los 80. La ONU advirtió que estas operaciones podrían ser “ejecuciones extrajudiciales”.

Siguen las cancelaciones de vuelos

Pese a la advertencia del Gobierno de Venezuela, la española Air Europa notificó este martes la cancelación de los vuelos hasta Madrid de los días 27, 29 y 30 de noviembre próximo.

Igualmente, Laser indicó que se ve “imposibilitado” de volar hacia Madrid hasta el 1 de diciembre, tras un aviso de Enaire, empresa pública de España que tiene asignada la gestión de navegación aérea.

Enaire, el organismo español gestor de la navegación aérea, recomendó a los operadores civiles españoles no realizar ningún vuelo en el espacio aéreo dentro del FIR (espacio aéreo del que se encarga la torre de control) de Maiquetía, que abarca Venezuela y se extiende hasta el mar Caribe.

Bajo este mismo argumento, la aerolínea venezolana Estelar también anunció la suspensión de sus vuelos del 24, 26, 28 de noviembre y 1 de diciembre próximo.

La empresa comunicó que la reprogramación de estos vuelos se anunciará “de forma oportuna” una vez vencida la fecha de vigencia de la notificación de Enaire.

Tanto Laser como Estelar viajan a Madrid en alianza con los proveedores españoles Plus Ultra e Iberojet, respectivamente.

Además, la brasileña Gol informó de que mantendrá la suspensión de vuelos a Venezuela por lo menos hasta el próximo viernes. La aerolínea tiene una ruta regular entre Caracas y el aeropuerto de Guarulhos, en San Pablo.

Por el momento, mantienen sus operaciones en Venezuela Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como la estatal venezolana Conviasa.

Fotografía que muestra aviones en la pista del aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía (Foto: EFE/Miguel Gutiérrez)

Buscan garantizar los viajes

El lunes, las autoridades gubernamentales y representantes de aerolíneas en Venezuela se reunieron para coordinar acciones que garanticen la continuidad de los viajes.

El Ministerio de Transporte precisó que “el mensaje central de la reunión fue la confianza y la seguridad en las operaciones por parte de los prestadores del servicio aéreo a los pasajeros”.

Sin embargo, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, en inglés) informó que el escenario se tensó aún más tras la advertencia del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela de que las aerolíneas debían reanudar sus operaciones en 48 horas, bajo advertencia de sanciones que incluyen la suspensión de derechos de tráfico.

Este martes, la asociación internacional aclaró que las compañías que podrían perder sus derechos de tráfico en Venezuela, tras recibir esta advertencia del INAC, son las que han suspendido sus vuelos.

Entre las líneas que han cancelado sus itinerarios figuran las españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, así como las compañías TAP, Avianca, Latam, Turkish Airlines y GOL, todas ellas miembros de IATA.

El presidente Nicolás Maduro pidió el lunes al ministro de Transporte, Ramón Velásquez, garantizar el cumplimiento de la ley, aunque no ofreció más detalles ni mencionó la cancelación de vuelos por parte de las aerolíneas.

Fuente: TN