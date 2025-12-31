El presidente de Nicolás Maduro aseguró que percibe un salario mensual equivalente a 120 dólares y lo definió como un “sueldito” que, según relató en tono de broma, es administrado por su esposa, Cilia Flores.

“Yo gano dos Petros. Pero esa platica no le veo la cara, porque cuando la voy a buscar ya Cilita la agarró para comprar una cosita”, afirmó el mandatario ante un auditorio que celebró sus comentarios. El Petro es una criptomoneda creada por el gobierno chavista en 2018, hoy fuera de circulación, pero cuyo valor oficial permitiría calcular ese ingreso mensual.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte deterioro salarial en Venezuela. El salario mínimo se ubica en 130 bolívares, alrededor de medio dólar al cambio oficial, y según datos oficiales, los sueldos y pensiones permanecen congelados desde hace más de tres años.

Maduro también afirmó que posee una sola cuenta bancaria. “Tengo una cuentica de ahorro donde me depositan mi sueldito de presidente, que no le veo la cara”, insistió, al tiempo que negó ser o haber sido un magnate y aseguró no tener bienes ni riquezas materiales.

En clave humorística, el mandatario relató que incluso intentó cambiar la clave de su cuenta para evitar que su esposa accediera al dinero. “He cambiado la clave 20 veces y no sé cómo se entera. Ahorita me depositaron los aguinaldos y quise ir a buscarlos para tomarme una cerveza con amigos, pero no pude”, dijo.

Desde la ONG Transparencia Venezuela señalaron que no existe información pública accesible sobre el sueldo presidencial. En paralelo, el líder chavista volvió a rechazar las acusaciones de la oposición y del gobierno de Donald Trump, que lo vinculan con una supuesta fortuna y con el denominado Cartel de los Soles.

Fuente: TN