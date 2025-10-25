El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció durante una intervención transmitida por la televisora estatal Venezolana de Televisión, que el Gobierno de Estados Unidos está “inventando una nueva guerra” en la región. El mandatario advirtió que las naciones del sur del continente, mediante la unión de sus pueblos y la defensa colectiva de la paz, actuarán para impedir cualquier escalada bélica.

“El pueblo estadounidense sabe que su gobierno está inventando una nueva guerra. Ellos prometieron que nunca más se meterían en una guerra, pero se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar”, expresó Maduro.

El jefe de Estado enfatizó que la respuesta a tales intentos debe basarse en la movilización popular y el compromiso regional con la estabilidad. Aseguró que Venezuela y sus aliados evitarán el conflicto “con la movilización de los pueblos de América del Sur, porque América del Sur y el Caribe toda dice: ¡No a la guerra, sí a la paz, sí a la prosperidad, sí a la armonía y a la convivencia!”.

En este marco, el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, así como ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, resaltó la preparación operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. “Con todos los ejercicios que el presidente Nicolás Maduro nos ha encomendado hemos logrado cohesionar toda la FANB junto al pueblo organizado en labores de defensa y acciones integrales que ponen de manifiesto la voluntad unitaria de defender nuestro territorio”, afirmó el funcionario.

El contexto de estas declaraciones se enmarca en el reciente despliegue militar ordenado por Washington a finales de agosto, que incluyó ocho buques cargados con misiles, aviones de combate F-35 y un submarino nuclear en el Caribe, justificado como operaciones contra el narcotráfico. Dicho movimiento persiste y se ha extendido a aguas próximas a Venezuela. Hace poco más de una semana, el presidente Donald Trump admitió en la Oficina Oval de la Casa Blanca haber autorizado a la CIA a liderar operaciones encubiertas contra el país sudamericano.

Fuente: con información de Noticias Argentinas