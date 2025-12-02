El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el lunes que su país defenderá una paz "con soberanía" frente a las amenazas militares de Estados Unidos y al despliegue de equipos militares en aguas del Caribe cercanas a Venezuela.

El mandatario venezolano sostuvo que el siglo XXI exige una institucionalidad fuerte y un pueblo movilizado para preservar la independencia nacional, informó la agencia Xinhua.

“Queremos paz, pero paz con soberanía, paz con igualdad, paz con libertad”, aseguró Maduro.

De esta manera, sus declaraciones se produjeron durante una marcha del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) destinada a tomar juramento a los Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales.

Además, el mandatario venezolano insistió en que el poder nacional se fundamenta en la participación ciudadana. Según dijo, ese poder "se sustenta en el poder inmenso de su pueblo, en su conciencia, en sus instituciones, en sus fusiles y en su decisión de construir esta Patria por encima de cualquier dificultad".

Maduro sostuvo que el objetivo es preservar una "paz con dignidad", concepto que vinculó directamente con la defensa de la República y la autonomía política del país.

