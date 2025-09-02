El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que el país se encuentra en “máxima preparación” para responder ante un eventual ataque de Estados Unidos, que reforzó su presencia militar en el Caribe con destructores y buques de asalto.

En una conferencia de prensa en Caracas, el mandatario calificó el despliegue como “una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y sangrienta” y advirtió que, si se produce una ofensiva, declarará una “república en armas” para la defensa nacional.

Actualmente, la Armada estadounidense cuenta en la zona con tres destructores, USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, además del crucero USS Lake Erie. A esa flota se sumarán tres buques de asalto anfibio con más de 4.000 marineros e infantes de marina, según informaron medios de ese país.

El canciller venezolano, Yván Gil, señaló que la operación se sostiene en una “narrativa falsa” sobre el narcotráfico. Citó un informe de la ONU que indica que el 87% de la cocaína producida en Colombia sale por el Pacífico, y apenas un 5% transita por Venezuela. “Un ataque significaría una desestabilización completa de la región”, advirtió.

El gobierno de Donald Trump justificó el despliegue como parte de la lucha contra los cárteles de droga latinoamericanos, a los que responsabiliza del flujo de fentanilo y otras drogas hacia las comunidades estadounidenses.

Desde la oposición bolivariana, María Corina Machado agradeció el despliegue militar de EE.UU. y lo definió como “la estrategia correcta” para presionar a Maduro, al que calificó de “organización criminal”.

El mandatario venezolano respondió con dureza: “Una acción militar contra Venezuela mancharía de sangre las manos de Trump. La búsqueda de un cambio de régimen ha fracasado en todo el mundo y aquí también fracasará”.

Fuente: AP