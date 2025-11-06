Eran cerca de las seis de la mañana cuando el silencio de la avenida Colón se rompió: dos mujeres y un hombre irrumpieron en un kiosco del 1800 y protagonizaron un violento robo que terminó con los tres detenidos a pocas cuadras, en inmediaciones de Plaza Mitre.

Según informaron fuentes policiales, una de las mujeres amenazó al joven empleado del local, de 20 años, con un arma tumbera, mientras su cómplice sustraía dinero en efectivo y mercadería. En tanto, el tercer integrante del grupo aguardaba afuera del comercio.

Tras un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas montó un operativo y logró interceptar a los sospechosos en la esquina de Colón y San Luis. Durante la requisa, se secuestraron un arma no apta para el disparo, un cuchillo, un destornillador, una campera, diversos productos robados y 7.820 pesos en efectivo. Afortunadamente, la víctima no resultó herida.

La causa quedó a cargo del fiscal Berlingeri, de la UFI N° 14, quien ordenó la notificación de las mujeres por el delito de “Robo” y del hombre por “Encubrimiento”, además de su comparecencia ante la fiscalía.

