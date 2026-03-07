Personal de la Comisaría Segunda de Mar del Plata aprehendió durante la madrugada a un hombre de 35 años acusado de protagonizar disturbios en el macrocentro y agredir a una mujer golpeándola en la cabeza.

Según informaron fuentes policiales, efectivos que patrullaban la jurisdicción acudieron a Santa Fe al 2400 luego de recibir una denuncia por disturbios entre varias personas. En un primer momento dialogaron con un grupo de jóvenes que discutía en la vereda y lograron que la situación se calmara.

Sin embargo, minutos más tarde se registraron nuevos llamados al 911 por incidentes en el mismo sector. Al regresar, transeúntes indicaron que un hombre habría golpeado a una mujer en la cabeza con un objeto contundente y luego se retiró del lugar.

A pocas cuadras, en Falucho entre Santa Fe y Santiago del Estero, los efectivos localizaron a la víctima, una mujer de entre 55 y 60 años que presentaba una lesión en la cabeza. La mujer manifestó haber sido agredida dentro de una vivienda por un hombre que posteriormente huyó.

Durante un rastrillaje por las inmediaciones, el personal policial logró divisar al sospechoso, quien al advertir la presencia de los efectivos intentó darse a la fuga. En ese momento tomó un trozo de caño de gas de un contenedor cercano.

Luego se generó un enfrentamiento entre dos hombres, que comenzaron a agredirse mutuamente con golpes de puño y objetos contundentes. Los policías intervinieron para separarlos y evitar lesiones de mayor gravedad. Uno de los involucrados resultó herido en la cabeza, por lo que se solicitó asistencia médica.

El sujeto fue aprehendido en el lugar y se secuestró el caño de gas utilizado durante el incidente. Personal del SAME brindó las primeras curaciones al herido, mientras que una efectiva policial que participó del procedimiento debió ser trasladada a un centro de salud tras sufrir mareos luego de recibir un golpe durante la intervención.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, donde continuó con una actitud agresiva, por lo que se adoptaron medidas de seguridad para preservar su integridad física.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, quien dispuso el inicio de actuaciones por “resistencia a la autoridad” y el traslado del aprehendido a sede judicial.