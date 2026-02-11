Momentos de extrema tensión se vivieron en la madrugada de este miércoles en el barrio Bosque Grande, cuando una seguidilla de detonaciones alteró el silencio de la noche y sembró el miedo entre los vecinos. El episodio ocurrió cerca de las 3 de la mañana en la zona de Rufino Inda y Tripulantes del Fournier, jurisdicción de la Comisaría Decimosexta.

Alertados por múltiples llamados al 911 que advertían sobre un hombre armado efectuando disparos en plena vía pública, efectivos del Comando de Patrullas se dirigieron de inmediato al lugar. Al arribar, se encontraron con un grupo de vecinos visiblemente alterados que señalaban una vivienda donde el sospechoso manipulaba lo que sería un arma de fuego.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los móviles el individuo intentó esconderse detrás de una casilla y luego salió sin el arma en sus manos. Sin embargo, tras un rastrillaje en un descampado lindero, los uniformados hallaron un revólver calibre .38 tirado en el suelo, con la numeración suprimida, un dato que agravó aún más la situación. El arma fue inmediatamente secuestrada.

El hombre, de 30 años, fue rápidamente reducido y subido al patrullero para resguardar su integridad, ya que varios vecinos intentaron increparlo e incluso agredirlo en medio de la indignación generalizada. Durante el procedimiento se registraron empujones y algunos golpes, tanto hacia el aprehendido como hacia los efectivos, aunque no hubo heridos de gravedad.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. María Isabel Sánchez, tomó intervención y dispuso la formación de causa por Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso Civil y Encubrimiento, además del secuestro del revólver y el traslado del acusado a sede judicial.

