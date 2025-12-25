Una madrugada marcada por la violencia y los siniestros se vivió este 25 de diciembre, con numerosos ingresos a la guardia hospitalaria por distintos hechos ocurridos en la vía pública. Según la información oficial, los episodios se registraron entre la medianoche y las 3.30 y requirieron la intervención del SAME en la mayoría de los casos.

Uno de los hechos más graves ocurrió en la zona de Juan B. Justo y Cerrito, donde un hombre fue trasladado por una ambulancia tras un intento de autolesión. Presentaba heridas cortantes en ambas muñecas y quedó internado bajo observación médica.

También fue asistido un hombre no identificado en la zona de Ruta 2 y Constitución, quien fue encontrado desnudo y en estado de desorientación. El paciente fue trasladado por el SAME para su evaluación clínica.

En materia de accidentes de tránsito, una mujer de 29 años ingresó a la guardia cerca de las 2.47 tras un choque entre dos motos ocurrido en French al 10.200. A su vez, se registraron al menos dos casos de autos que impactaron contra paredones, uno de ellos en la intersección de Luro y Champagnat.

La madrugada también dejó varios episodios de violencia urbana. Un hombre de 43 años fue hospitalizado luego de sufrir una golpiza en la vía pública en Arana y Goiri al 10.600. En otro hecho, un masculino ingresó con una herida profunda en el cuello tras recibir un ataque con una botella rota en la zona de Residencial Universitaria, donde se encontraba reunido con amigos.

Además, se reportaron al menos dos personas con heridas de arma blanca en el miembro superior derecho, una de ellas proveniente de la zona de Godoy Cruz y Gandhi, y otra que ingresó por sus propios medios para recibir atención médica.

Desde el área de salud informaron que se trata de datos parciales correspondientes a la guardia hasta las 3.30 de la madrugada.