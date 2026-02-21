El Municipio de General Madariaga informó que evalúa iniciar acciones judiciales contra el partido de Villa Gesell por presuntos derrames reiterados de efluentes cloacales sin tratamiento que ingresarían a su territorio a través de dos canales detectados mediante inspecciones con drones.

Según indicaron desde la comuna, la contaminación se produce cuando los desechos cloacales provenientes de la planta depuradora geselina de ABSA, cruzan la Ruta 11 y se esparcen sobre campos del distrito madariaguense, generando un grave daño ambiental.

La situación fue constatada por personal de las áreas de Inspección, Legales y Frente de Ruta 11 del Municipio de General Madariaga, quienes se presentaron en el límite entre ambos partidos para realizar una inspección ocular del sector afectado.

Tras el relevamiento visual y el análisis de imágenes obtenidas con drones, se detectó que frente a la planta depuradora de Villa Gesell se habría abierto un canal de desagote cloacal que ingresa directamente en territorio de General Madariaga. Además, se identificó otro cruce de efluentes en cercanías de la rotonda de acceso a la ciudad, que desemboca en un canal de aproximadamente dos kilómetros de extensión.

“Estos derrames generan una grave contaminación ambiental sobre territorio madariaguense”, señalaron desde el Municipio, donde recordaron que ya se habían registrado antecedentes similares con Pinamar.

Desde la comuna no descartaron recurrir a la Justicia para exigir el cese inmediato de los vertidos y la correspondiente reparación del daño ambiental provocado por los efluentes sin tratamiento.

Fuente: con información de DIB