El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó hoy a Israel a iniciar conversaciones directas con Líbano, frenar una posible ofensiva a gran escala y detener los ataques masivos, en medio de la escalada del conflicto en la región, al tiempo que ofreció a París como sede para un eventual proceso de negociación.

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En un mensaje difundido a través de la red social X (Twitter), el mandatario subrayó que el gobierno libanés manifestó su voluntad de negociar y afirmó que “Israel debe aprovechar esta oportunidad para iniciar conversaciones y lograr un alto el fuego”.

Según trascendió, la propuesta diplomática surge en un momento de extrema tensión marcado por el desplazamiento masivo de civiles y la posibilidad de una incursión terrestre por parte de las fuerzas israelíes.

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Francia, que busca recuperar protagonismo diplomático en la región, se ofreció como mediador. “Francia está dispuesta a facilitar estas conversaciones acogiéndolas en París”, señaló Macron, quien además dirigió un mensaje directo a la organización Hezbollah para que “detenga de inmediato su escalada temeraria”.

El mandatario también advirtió sobre el deterioro de la situación humanitaria y sostuvo que “hay que hacer todo lo posible para evitar que el Líbano se hunda en el caos”.

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De acuerdo con el Ministerio de Salud de Líbano, desde el inicio de las hostilidades ya se registraron al menos 773 víctimas fatales.

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La gravedad del conflicto se profundizó luego de que un reciente ataque israelí impactara en un centro sanitario, donde, según informes oficiales, se registró “la muerte de al menos 12 miembros del personal médico”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas