El encuentro se realizará en medio de nuevas tensiones con La Libertad Avanza.

Mauricio Macri volverá a mostrarse este viernes en un acto del PRO en Vicente López, en el marco de la estrategia partidaria para posicionarse de cara a las elecciones de 2027.

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La actividad se desarrollará bajo el lema “Próximo Paso” y contará con la participación de dirigentes, intendentes y concejales bonaerenses vinculados al espacio amarillo.

El encuentro se realizará en un distrito gobernado por Soledad Martínez, dirigente cercana al expresidente y una de las principales referencias del PRO en el conurbano bonaerense.

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La aparición de Macri se da en medio de un nuevo clima de tensión entre el PRO y La Libertad Avanza, luego del comunicado difundido por el partido con críticas hacia el Gobierno nacional.

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En ese texto, publicado el domingo pasado en redes sociales, el PRO advirtió sobre “la soberbia” y “la arrogancia” dentro del proceso de cambio impulsado por el oficialismo.

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“Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre y los que frenan el cambio desde adentro”, expresó el documento difundido desde la cuenta oficial del partido.

El mensaje generó incomodidad tanto en sectores libertarios como dentro del propio PRO, especialmente entre dirigentes que impulsan un acuerdo electoral con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

La actividad en Vicente López se sumó en los últimos días a la agenda política de Macri, que ya tenía previsto participar el 22 de mayo de un encuentro partidario en Mendoza junto a referentes de la región de Cuyo.

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Mientras tanto, dentro del PRO persisten las diferencias sobre la relación que debe mantener el partido con el gobierno de Javier Milei y el posicionamiento electoral de cara a los próximos años.

Fuente: Dib