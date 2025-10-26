Mauricio Macri emitió su voto este domingo por la mañana en una escuela del barrio porteño de Recoleta y aprovechó el momento para dejar un mensaje político. En plena jornada de elecciones legislativas, el exmandatario señaló que espera que el Gobierno nacional “emprenda una agenda de cambio” y “refuerce su equipo” para afrontar los desafíos que vienen.

En declaraciones a la prensa, Macri afirmó que mantiene una actitud abierta hacia el oficialismo y destacó su disposición al diálogo con el presidente Javier Milei. “Milei tiene mi número”, expresó, en alusión a una posible comunicación directa con el jefe de Estado.

El líder del PRO remarcó que su intención no es ocupar cargos en el Gobierno, sino contribuir con ideas. “Estoy a disposición para hablar de cómo generar gobernabilidad y aportar sentido común, pero no hemos hablado de ministros”, aclaró, al ser consultado sobre la posibilidad de integrarse al gabinete nacional.

Macri también insistió en que el Ejecutivo necesita “reforzar su equipo” para sostener el rumbo político y económico. En ese sentido, consideró que “la sociedad espera un cambio profundo” y que es responsabilidad del Gobierno consolidar ese proceso con más gestión y diálogo.

Las declaraciones del exmandatario se dan en un contexto electoral clave, con el país definiendo la nueva composición del Congreso. Su mensaje busca mostrar apertura y marcar una posición de cooperación crítica, en medio de las negociaciones y reacomodamientos que podrían delinear la nueva etapa política.

