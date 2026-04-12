La primera escala será el viernes en Resistencia, Chaco, donde encabezará una actividad partidaria orientada a fortalecer la estructura territorial del espacio. Por la noche viajará a Corrientes para participar de un encuentro político.

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Desde el PRO indicaron que la actividad en Chaco se enmarca en “Próximo Paso NEA”, una iniciativa que busca consolidar una agenda federal y ampliar la presencia del partido en el interior.

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Macri estará acompañado por el secretario general del PRO y diputado nacional, Fernando De Andreis, encargado de la organización. También participará el legislador porteño Darío Nieto y se prevé la presencia de Cristian Ritondo y Martín Goerling Lara.

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Tanto en Chaco como en Corrientes, el PRO integra las coaliciones de gobierno provinciales junto a la UCR.

El relanzamiento del espacio se da luego del acto realizado en Parque Norte, donde el ex mandatario planteó la necesidad de dejar atrás la etapa de autocrítica y avanzar en una nueva construcción política con proyección nacional.

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Fuente: Diputados bonaerenses