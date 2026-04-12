Macri inicia una gira por el interior para relanzar el PRO con eje en 2027
El ex presidente Mauricio Macri iniciará en los próximos días una gira por el norte del país con el objetivo de reposicionar al PRO de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
La primera escala será el viernes en Resistencia, Chaco, donde encabezará una actividad partidaria orientada a fortalecer la estructura territorial del espacio. Por la noche viajará a Corrientes para participar de un encuentro político.
Desde el PRO indicaron que la actividad en Chaco se enmarca en “Próximo Paso NEA”, una iniciativa que busca consolidar una agenda federal y ampliar la presencia del partido en el interior.
Macri estará acompañado por el secretario general del PRO y diputado nacional, Fernando De Andreis, encargado de la organización. También participará el legislador porteño Darío Nieto y se prevé la presencia de Cristian Ritondo y Martín Goerling Lara.
Tanto en Chaco como en Corrientes, el PRO integra las coaliciones de gobierno provinciales junto a la UCR.
El relanzamiento del espacio se da luego del acto realizado en Parque Norte, donde el ex mandatario planteó la necesidad de dejar atrás la etapa de autocrítica y avanzar en una nueva construcción política con proyección nacional.
Fuente: Diputados bonaerenses
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