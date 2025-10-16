El ex presidente Mauricio Macri publicó un posteo en X que se lee como un puente tendido hacia la Casa Rosada y a la actual gestión de Javier Milei, aunque no exento de algunos cuestionamientos y pedidos: “Necesitamos que después del 26 el Gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad”.

Macri reconoció que hace menos de dos años, la inflación era el monstruo que devoraba el bolsillo de los argentinos, con picos anuales del 211,4% bajo la presidencia de Alberto Fernández. Hoy, con un 2,1% en septiembre, el país respira una “estabilidad razonable” tras “importantes sacrificios” que, admitió, aún persisten.

AHORA HAY QUE ARRANCAR y CRECER SIN PARAR



Hace menos de dos años, la prioridad más urgente para todos los argentinos era detener la inflación.



Después de importantes sacrificios (que continúan), el país alcanzó una estabilidad razonable, con una inflación de 2,1% en septiembre,… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 16, 2025

Pero Macri no se detuvo en halagos al asegurar que la estabilidad no basta: “La gente necesita dejar atrás rápidamente el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento”.

Macri consideró que para crecer, Argentina precisa “construir una nueva mayoría” que trascienda las fronteras de La Libertad Avanza. Ante esto, imaginó una coalición diversa, con legisladores de todo el arco político aportando visiones regionales. Y puso sobre la mesa metas concretas: empezar por la Ley de Presupuesto, un instrumento clave para alinear prioridades sin romper el equilibrio fiscal que tanto costó lograr.

El ex mandatario remarcó que este mensaje fue publicado “antes de las elecciones” para que trascienda resultados, subrayando que el PRO -y él como su presidente- está listo para comprometerse. Por eso, pidió que “después del 26 el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad”.

Macri pidió además una “oposición constructiva” y exigió que el Gobierno abra las puertas a propuestas de “cada rincón del país” para impulsar reformas profundas. “Creo en los argentinos. Creo que el futuro está cerca. Solo tenemos que dar con precisión los pocos pasos que nos separan de los objetivos que buscamos”, concluyó su mensaje.