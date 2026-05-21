El ex presidente Mauricio Macri afirmó que el actual mandatario Javier Milei “se ve como un profeta”, durante una charla realizada hoy en la Universidad Austral, en la Ciudad de Buenos Aires, donde analizó el estilo de liderazgo del jefe de Estado.

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“Es un liderazgo emocional. El se ve como un profeta. Hay que tener un equilibrio”, sintetizó Macri al ser consultado sobre la forma de conducción política de Milei.

En otro tramo de su exposición, el ex mandatario se refirió al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y marcó diferencias entre su vínculo durante su gestión y el actual escenario. “La gran diferencia entre el anterior y este es que (Trump) está entre la finitud de la vida”, señaló.

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“El jugó un rol importante en 2018 con la ida al Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero después no supo lograr que el FMI entienda el programa”, agregó.

Y concluyó: “A este Trump no le importó más nada. El decidió hacer algo (apoyo del Tesoro) y lo hizo con mucho menos que con lo del FMI, pero con más simbolismo”.

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Macri participó del evento junto a los ex presidentes Julio María Sanguinetti (Uruguay) y Felipe González (España).

Fuente: con información de Noticias Argentinas