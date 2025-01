El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunciará mañana el desdoblamiento de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires y el envío de un proyecto para suspender las PASO que deberá tratarse en sesiones extraordinarias, con el objetivo de que los comicios locales se realicen durante julio, separados de los nacionales.

Oficialmente, se informó que Macri dará una conferencia de prensa donde anunciará la agenda 2025 de Buenos Aires a las 8, en la sede del Ejecutivo comunal, en la calle Uspallata al 3100, en el barrio porteño de Parque Patricios. En la conferencia, Macri explicará los motivos del adelantamiento de las elecciones y detallará los contenidos de las reformas que impulsará el que año que viene.

Lo que ocurrirá mañana será la confirmación de una decisión que se tomó semanas atrás, en medio de la tensión entre el gobierno de Javier Milei y el PRO por medidas concretas -desde el nombramiento de funcionarios a temas como la licitación de la Hidrovía-, y también por los desacuerdos sobre la posibilidad de una fusión entre La Libertad Avanza y el partido que fundó Mauricio Macri. En la Casa Rosada habían aclarado que no estaban de acuerdo con separar los comicios y hoy quedó explicitado de manera pública esa divergencia.

“La Argentina tiene que votar sólo una vez, todo junto... Si se desdobla la elección, se gasta doble, se realiza una doble campaña... no tiene sentido”, aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en declaraciones radiales. Y agregó: “¿A qué porteño le puede parecer una elección tan importante votar legisladores de la Ciudad de Buenos Aires? Creo que no es una elección para decir, voy a votar separado porque con esta separación el poder de la política y no de la sociedad”.

Esa explicitación puso en público lo que venía siendo transmitido en Casa Rosada y en el entorno libertario en privado y en reserva. En el oficialismo nacional quieren que los comicios se realicen en una misma fecha, con el argumento de ahorrar el dinero que implica cada vez que hay que se debe organizar una elección, pero también con la intención de fondo de obligar a cada distrito gobernado por sectores no peronistas a negociar la conformación de las listas.

El presidente Milei dejó en claro que cualquier acuerdo de LLA con el PRO deberá a ser en todos lados o en ninguno y Mauricio Macri dijo que estaba dispuesto a hacerlo, pero con condiciones. “En función a lo dicho por el presidente Milei, ´o vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no´, acuerdo, porque esa fue siempre mi posición: Poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República”, publicó el ex mandatario en sus redes sociales.

Así establecidas las posiciones de la Casa Rosada y de Uspallata, el anuncio de Jorge Macri de votar de manera desdoblada y sin PASO -en una fecha posible el 6 de julio- aclarará la posición del PRO en su “casa matriz” y donde Mauricio Macri está más enfocado: evitar que La Libertad Avanza termine disolviendo la identidad, la razón de ser y, sobre todo, el electorado que hasta el año pasado estaba identificado con el partido amarillo.

Para tratar en la Legislatura el proyecto de suspensión de las PASO, el oficialismo requerirá del apoyo de sectores ajenos al macrismo. Ni el peronismo, ni la UCR porteña ni el sector de Ramiro Marra transmitieron su posición frente a esta movida. Son las bancadas de donde tendrá que sumar voluntades: ni los diputados de LLA que responden a Karina Milei, ni los bullrichistas estarán, en principio, dispuestos a hacerlo.

