Un cadáver fue encontrado este lunes al mediodía en el riacho del paraje Las 5 Bocas, cuando pescadores divisaron el cuerpo flotando.

Tras el aviso de los pescadores, efectivos de la comisaría de Puerto Vilelas llegaron al riacho y dieron intervención al fiscal de feria, al Gabinete Científico del Poder Judicial y a la Prefectura Naval Argentina. Además, se solicitó la presencia del médico policial y del móvil Tanatológico del Departamento de Bomberos Metropolitana para realizar las diligencias correspondientes.

La División Patrulla Fluvial colaboró en el traslado del cuerpo hacia la zona de Tres Bocas, debido a que el camino de tierra estaba interrumpido. También se hicieron presentes autoridades de la seguridad metropolitana, entre ellos el comisario general José Ramón Correa, el comisario mayor Marcelo Javier Centurión y el jefe de la comisaría de Puerto Vilelas, Hugo Alejandro Muñoz.

El cuerpo del hombre aún no había sido identificado. La investigación y los peritajes estarán a cargo del área de Rastros de la policía, utilizando el sistema biométrico cuando lo disponga la Justicia.

Fuente: TN

