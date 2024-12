Chanel reunió a una lista de invitados repleta de estrellas en el pintoresco Lago del Oeste de Hangzhou (China), paraje que sirvió de telón de fondo para su desfile pre-fall 2025. La casa eligió tal enclave como un guiño a la fascinación de la difunta Coco Chanel por el lugar (tuvo en su poder un biombo Coromandel con imágenes de dicho lago) y entre las personalidades asistentes se encontraban Tilda Swinton, Lucy Boynton y Lupita Nyong'o. "Ha sido muy emocionante hacer este viaje a China para hacer realidad un sueño de Mademoiselle Chanel", dice Nyong'o, que recientemente se ha incorporado a Chanel como embajadora mundial de la marca. "Visité sus apartamentos en el 31 de la Rue Cambon hace un año y pude ver los biombos de Coromandel que coleccionaba, y que han inspirado toda esta experiencia; fue alucinante ver cómo esas imágenes cobraban vida a mi alrededor".

El viaje a Hanzhou fue muy especial para la actriz, ya que era la primera vez que visitaba la ciudad: “Me ha cautivado cómo interaccionan lo antiguo y lo nuevo en la arquitectura y el diseño”, explica a Vogue. Nyong'o no solo fue a explorar lugares de interés, sino que también asistió en primera fila al desfile, donde pudo disfrutar de la nueva colección de tweed, prendas de abrigo y de punto de Chanel.

Nyong'o también lució su propio look de Chanel. Teniendo en cuenta que el evento se desarrollaba al aire libre, la estrella quiso un conjunto que fuera a la vez elegante y calentito: "Como el desfile iba a ser al aire libre en un lugar frío, quería llevar algo que fuera elegante, reconfortante y cálido", cuenta. Nyong'o se enfundó un largo abrigo con doble botonadura de alta costura, confeccionado con corte godet y cuello de plumas: "Me encantó el color rosa suave y la silueta en A, con el sorprendente fruncido en la espalda, que daba a la prenda invernal una fluidez ligera y delicada. El forro interior de seda era muy lujoso, así que pasé la noche abrigada con mucho estilo".

No es el único look estelar de Chanel que Nyong'o ha lucido recientemente. El año pasado, se apuntó a la tendencia Barbie con un traje de falda rosa y morado para acudir al desfile de alta costura de la firma en París. También ha llevado algún que otro abrigo de pata de gallo. Resulta que su armario es una mina de tesoros franceses: "Tengo un bolso negro clásico de Chanel con doble solapa al que vuelvo una y otra vez", dice de sus prendas más queridas. "Y también tengo unas zapatillas blancas que me encanta llevar cuando viajo”. Aunque las zapatillas habrían sido un calzado ideal para pasear por Hangzhou, Nyong'o eligió unas sofisticadas botas de punto para la presentación. La ocasión lo exigía.

Te espero la semana que viene para seguir recorriendo juntos el mundo de la moda, cultura, el arte, el diseño, la arquitectura y todas las expresiones de la creatividad humana. Y no te olvides también, que todos los sábados a las 13 nos encontramos en el aire de la 100 Mar del Plata (FM 106.3)