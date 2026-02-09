Este lunes se presenta nublado, con una temperatura de 26 grados y una sensación térmica cercana a los 27°. A la sombra, el registro baja a 24 grados, en una jornada marcada por la humedad elevada.

El viento soplará del oeste-sudoeste a 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 39 km/h. La humedad se ubica en el 76%, con un punto de rocío de 17°, lo que refuerza la sensación de ambiente cargado.

La probabilidad de lluvias es baja, del 12%, y no se esperan precipitaciones. La nubosidad será casi total, cercana al 99%, mientras que la visibilidad se mantiene reducida, en torno a los 7 kilómetros.

