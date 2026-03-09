La temperatura no bajará de 16°C. Durante la mañana, los vientos llegarán desde el este a 20 km/h con una humedad del 73%. A partir del mediodía girarán al noreste y se mantendrán en ese rango hasta la noche, cuando alcanzarán los 24 km/h.

Para la tarde y la noche el panorama no cambia: el SMN no prevé lluvias en ninguna franja horaria del día. La humedad descenderá al 66% hacia el mediodía y los vientos del noreste dominarán la jornada completa.

Sin alertas activas para Mar del Plata, el día se presenta estable aunque fresco para la época. Las condiciones son aptas para actividades al aire libre, con la recomendación de llevar abrigo liviano ante la brisa costera.

