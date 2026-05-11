Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, para las próximas horas se espera que cesen las precipitaciones y disminuya la intensidad del viento en Mar del Plata.

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La temperatura máxima pronosticada para este lunes será de 13°, mientras que la mínima llegará a los 5°.

Durante la mañana, el viento soplará desde el sector oeste con cielo parcialmente nublado. Por la tarde se prevé la temperatura más alta de la jornada y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

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En tanto, hacia la noche, la temperatura rondará los 9° y el viento rotará al noroeste.

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