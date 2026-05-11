Lunes fresco y ventoso en Mar del Plata
El SMN pronostica una jornada fría, teniendo de máxima 13 grados.
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, para las próximas horas se espera que cesen las precipitaciones y disminuya la intensidad del viento en Mar del Plata.
La temperatura máxima pronosticada para este lunes será de 13°, mientras que la mínima llegará a los 5°.
Durante la mañana, el viento soplará desde el sector oeste con cielo parcialmente nublado. Por la tarde se prevé la temperatura más alta de la jornada y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.
En tanto, hacia la noche, la temperatura rondará los 9° y el viento rotará al noroeste.
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