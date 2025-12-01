En primer turno, desde las 17 hs, Barracas Central recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata. El Guapo llega motivado tras su gran triunfo como visitante ante Riestra, buscando sellar su clasificación a semifinales. Del otro lado, el Lobo arriba en alza después de sus últimas presentaciones y sueña con seguir avanzando para, en caso de ganar, enfrentarse nada menos que a su clásico rival, Estudiantes de La Plata.

Además el lobo cuenta con nuevo presidente ya que Carlos Anacleto fue elegido por un amplio margen y será el reemplazante de Mariano Cowen en la conducción del club.

Más tarde, desde las 21 hs, Racing Club recibirá a Tigre. La Academia viene entonada tras haber superado a River y afronta la previa marcada por una fuerte noticia: la despedida de Gabriel Arias su arquero referente, figura y multicampeón desde 2018, quien deja el club en condición de libre tras conquistar múltiples títulos locales e internacionales.

Tigre, por su parte, llega con confianza después de eliminar a Lanús, reciente campeón de la Copa Sudamericana, e intentará dar otro golpe que lo meta entre los cuatro mejores.

Los ganadores de esta tarde - noche se cruzarán en semifinales con Boca Juniors, en una serie que se disputará en cancha del mejor clasificado.



