Mar del Plata tendrá un lunes marcado por la presencia constante de vientos moderados a fuertes provenientes del sector Noroeste. Las ráfagas más intensas se esperan durante la tarde, alcanzando los 41 Km/h, justo cuando la temperatura llegará a la máxima prevista de 24 grados.

Se aconseja a la población extremar las precauciones al circular por la vía pública y al realizar actividades al aire libre, dado que el cielo se mantendrá algo nublado durante todo el día y no existe riesgo de precipitaciones.

Y entrada la tarde la temperatura escalará a los 24 grados (máxima del día), el viento será el protagonista, intensificándose a 41 Km/h desde el Noroeste y la humedad se posiciona en un 69%.

Al finalizar el día el clima se ubicará en 20 grados, los vientos disminuirán levemente a 31 Km y el cielo seguirá algo nublado, con una humedad del 59%.

En todos los casos, la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% Se espera que las condiciones de viento se mantengan hasta la noche, por lo que se recomienda asegurar objetos que puedan volarse y prestar atención a posibles caídas de ramas o escombros.

